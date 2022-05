In un’epoca che promuoveva un modello femminile di moglie e madre, la carriera esuberante della prima direttrice di un museo pubblico in Italia (Di sabato 21 maggio 2022) Camicia bianca, abito di velluto nero, capelli castani alla Greta Garbo e occhi di ghiaccio. In una celebre foto del 1943 di Ghitta Carell – la fotografa che immortalò anche Mussolini – Palma Bucarelli esprime una personalità magnetica: è elegante, fiera e «bella come una gatta siamese» come disse di lei il poeta Ungaretti. Ha 33 anni e l’allure di una diva del cinema. Ma è anche una donna intelligente e controcorrente. In un’epoca come quella fascista che promuove il modello femminile di moglie e madre, costruisce una carriera che la porterà a diventare, nel dopoguerra, la prima direttrice di un museo pubblico in Italia. Dotata di un intuito geniale nel cogliere le tendenze dell’arte, rivoluzionerà la ... Leggi su iodonna (Di sabato 21 maggio 2022) Camicia bianca, abito di velluto nero, capelli castani alla Greta Garbo e occhi di ghiaccio. In una celebre foto del 1943 di Ghitta Carell – la fotografa che immortalò anche Mussolini – Palma Bucarelli esprime una personalità magnetica: è elegante, fiera e «bella come una gatta siamese» come disse di lei il poeta Ungaretti. Ha 33 anni e l’allure di una diva del cinema. Ma è anche una donna intelligente e controcorrente. Income quella fascista che promuove ildi, costruisce unache la porterà a diventare, nel dopoguerra, ladi unin. Dotata di un intuito geniale nel cogliere le tendenze dell’arte, rivoluzionerà la ...

