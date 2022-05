In 40 anni 120 milioni di bambini obesi (Di sabato 21 maggio 2022) SORRENTO (NAPOLI) (ITALPRESS) – Negli ultimi quattro decenni, il numero di bambini e adolescenti con obesità è aumentato di oltre dieci volte. In 40 anni (dal 1975 al 2016) bambini e adolescenti obesi sono passati da 5 a 50 milioni tra le femmine e da 6 a 74 milioni tra i maschi (Nature Metabolisme 2020). In totale oggi si contano circa 120 milioni di bambini e adolescenti obesi nel mondo. Un problema particolarmente rilevante per la salute futura se si considera che il 40% dei bambini obesi diventeranno adolescenti obesi, e che l’80% degli adolescenti obesi saranno adulti obesi. I pediatri, riuniti a Sorrento al 77° Congresso ... Leggi su ildenaro (Di sabato 21 maggio 2022) SORRENTO (NAPOLI) (ITALPRESS) – Negli ultimi quattro decenni, il numero die adolescenti contà è aumentato di oltre dieci volte. In 40(dal 1975 al 2016)e adolescentisono passati da 5 a 50tra le femmine e da 6 a 74tra i maschi (Nature Metabolisme 2020). In totale oggi si contano circa 120die adolescentinel mondo. Un problema particolarmente rilevante per la salute futura se si considera che il 40% deidiventeranno adolescenti, e che l’80% degli adolescentisaranno adulti. I pediatri, riuniti a Sorrento al 77° Congresso ...

