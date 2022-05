IL Genoa saluta la A con una sconfitta | 0-1 col Bologna

Leggi su iltempo

(Di sabato 21 maggio 2022) GENOVA (ITALPRESS) – Ilconclude il campionato con un successo esterno per 1-0,– invece – la Serie A con un ko al Ferraris ilche torna in B dopo 15 anni (era già aritmeticamente retrocesso la scorsa settimana). A decidere il match è un gol di Barrow, alla sesta rete stagionale. Blessin in avanti si affida al giovane Yeboah, preferito a Destro. Alle spalle del 22enne ghanese il trio composto da Portanova, Amiri e Gudmundsson. A centrocampo spazio alla coppia Hernani-Galdames, mentre in difesa davanti a Semper il quartetto Hefti, Ostigard, Vasquez e capitan Criscito. Dall'altra parte Mihajlovic schiera al fianco di Barrow il 2004 Antonio Raimondo, con Arnautovic e Orsolini in panchina. All'8? subito pericoloso ilcon Portanova che ci prova in acrobazia, ma Bardi è attento e mette in angolo. ...