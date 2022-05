Guerra in Ucraina, Mosca: "Azovstal è totalmente nelle nostre mani" | Zelensky: "Porteremo a casa i combattenti" (Di sabato 21 maggio 2022) Shoigu a Putin: 'Missione compiuta'. L'ultima resistenza è caduta, ad arrendersi in totale sono stati 2.439 combattenti ucraini. Il comandante di Azov, Denis Prokopenko è stato portato via 'con un ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 21 maggio 2022) Shoigu a Putin: 'Missione compiuta'. L'ultima resistenza è caduta, ad arrendersi in totale sono stati 2.439ucraini. Il comandante di Azov, Denis Prokopenko è stato portato via 'con un ...

Advertising

elio_vito : Con queste dichiarazioni su Putin, sul basta armi all’Ucraina, l’Italia che sarebbe in guerra, l’Ucraina che deve a… - DavidPuente : 'Se la Russia smette di attaccare non c'è più la guerra, se l'Ucraina smette di difendersi non c'è più l'Ucraina. D… - GiovaQuez : L'Ucraina sta studiando il piano messo a punto dall'Italia per porre fine alla guerra. Ma ora tornate pure a lament… - Davide19663174 : @MicK_ele @emmevilla @Giocagnaccio @carlopiana @BrutalDeluxe2 @MauroV1968 Anche perchè allo stesso tempo si posson… - francornldi : RT @MauroV1968: La #NATO ha fatto errori? Sì. La #UE ha fatto errori? Sì. Ciò giustifica la #Russia? No. Ciò toglie all'#Ucraina i diritto… -