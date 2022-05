Giorgio Napolitano in terapia intensiva: le ultime notizie dall’ospedale (Di sabato 21 maggio 2022) Con una nota stampa e il bollettino dall’ospedale Spallanzani di Roma, arrivano le ultime notizie sulle condizioni di salute dell’ex presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. Secondo quanto si legge, Napolitano è stato sottoposto a un’operazione chirurgica e attualmente è in prognosi riservata. A diffondere la notizia è stato l’Istituto Spallanzani, dove si trova al momento: “Il Presidente Emerito della Repubblica Italiana, Giorgio Napolitano, è stato sottoposto ad un intervento chirurgico dall’equipe del Professor Giuseppe Maria Ettorre presso il Dipartimento Interaziendale dell’Azienda San Camillo-Forlanini ed Inmi Spallanzani – spiegano in una nota – L’intervento condotto con tecnica mininvasiva è riuscito“. Non viene specificato se si è ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 21 maggio 2022) Con una nota stampa e il bollettinoSpallanzani di Roma, arrivano lesulle condizioni di salute dell’ex presidente della Repubblica,. Secondo quanto si legge,è stato sottoposto a un’operazione chirurgica e attualmente è in prognosi riservata. A diffondere la notizia è stato l’Istituto Spallanzani, dove si trova al momento: “Il Presidente Emerito della Repubblica Italiana,, è stato sottoposto ad un intervento chirurgico dall’equipe del Professor Giuseppe Maria Ettorre presso il Dipartimento Interaziendale dell’Azienda San Camillo-Forlanini ed Inmi Spallanzani – spiegano in una nota – L’intervento condotto con tecnica mininvasiva è riuscito“. Non viene specificato se si è ...

