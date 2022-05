Eriksen: “Non ho ancora deciso il mio futuro. Le mie priorità sono cambiate” (Di sabato 21 maggio 2022) Christian Eriksen, ha rilasciato un’intervista alla BBC in cui dichiarava che la propria visione di futuro è cambiata dopo l’arresto cardiaco avuto ad Euro 2020. “Adesso non so cosa i possa riservare il futuro. So solo che la mia decisione non sarà solo sportiva, terrò conto anche del bene della mia famiglia. Non ho ancora deciso davvero al 100% dove sarò. Ho sempre voluto vincere trofei e giocare nelle migliori competizioni e ancora oggi voglio essere al top”. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 21 maggio 2022) Christian, ha rilasciato un’intervista alla BBC in cui dichiarava che la propria visione diè cambiata dopo l’arresto cardiaco avuto ad Euro 2020. “Adesso non so cosa i possa riservare il. So solo che la mia decisione non sarà solo sportiva, terrò conto anche del bene della mia famiglia. Non hodavvero al 100% dove sarò. Ho sempre voluto vincere trofei e giocare nelle migliori competizioni eoggi voglio essere al top”. SportFace.

