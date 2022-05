Edoardo Tavassi si commuove per il video messaggio di suo padre all’Isola 2022 (Di sabato 21 maggio 2022) Una bella sorpresa per Edoardo Tavassi nella puntata dell‘Isola dei famosi 2022 in onda ieri, 20 maggio. Il fratello di Guendalina ha avuto modo di ricevere un bel messaggio da parte di suo padre. Tra i due i rapporti non sono stati in passato molto forti, il legame specialmente, quando Edoardo era più piccolo, non si è mai saldato. Il Tavassi infatti aveva deciso di andare a vivere con sua madre, quando il giudice aveva chiesto di decidere tra i genitori. Ieri sera il padre di Edoardo, ha raccontato che questo ultimo mese, ha seguito suo figlio e ne è stato felice visto che gli ha ricordato anche il suo modo di fare, quando lui era giovane. Una stima, verso suo figlio, che si è rafforzata vedendolo in questa avventura. ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 21 maggio 2022) Una bella sorpresa pernella puntata dell‘Isola dei famosiin onda ieri, 20 maggio. Il fratello di Guendalina ha avuto modo di ricevere un belda parte di suo. Tra i due i rapporti non sono stati in passato molto forti, il legame specialmente, quandoera più piccolo, non si è mai saldato. Ilinfatti aveva deciso di andare a vivere con sua madre, quando il giudice aveva chiesto di decidere tra i genitori. Ieri sera ildi, ha raccontato che questo ultimo mese, ha seguito suo figlio e ne è stato felice visto che gli ha ricordato anche il suo modo di fare, quando lui era giovane. Una stima, verso suo figlio, che si è rafforzata vedendolo in questa avventura. ...

