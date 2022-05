Clemente svela quanti kg ha perso a L’Isola e ammette | “Ecco cosa ho sbagliato”

Leggi su biccy

(Di sabato 21 maggio 2022) Dopo la sua eliminazione da Playa Sgamatissima,Russo è tornato in Italia e ieri ha fatto il suo ingresso in studio adei Famosi. Il campione di pugilato ha spiegatocrede di averin Honduras. “mi porto dopo questa esperienza? Ho portato… Sono tornato carico di emozioni. Non sono stato assolutamente… Praticamente io stando in gioco em, non capivo, cioè ero sempre contornato da dinamiche a giocare e a parlare. Quando mi sono staccato dal gioco e ho fatto questi tre giorni di quarantena qui recluso ho capito che non sono stato né un campione e né forte come sono. Almeno su quel. Perché io sono andato sulcon idea di vincere le gare, di sopravvivere e di trovare da mangiare. Mentre forse se ci dovessi tornare ci tornerei ...