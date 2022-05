Cioffi | “Il nostro obiettivo è tornare da Salerno con i tre punti”

(Di sabato 21 maggio 2022) Gabriele, tecnico dell’Udinese ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Salernitana. Di seguito uno stralcio di quanto detto. “Lo sport in generale è adrenalina. Indubbiamente sarà una cornice infuocata che alzerà il livello di adrenalinaE’ stato un piacere vivere la settimana. I ragazzi sono attaccati con la testa, nonostante lo scivolone contro lo Spezia abbia lasciato amaro in bocca a tutti, abbiamo tenuto fede al proposito di andare in vacanza dopo il 23 maggio. L’è di fare una prestazione solida e ambiziosa. Che partita mi aspetto? La partita dell’andata è il passato ma è un passato che ci ha insegnato e da cui vogliamo imparare. Domani ci aspettiamo più partite nella partita, il primo scenario che ci prospettiamo è quello di una Salernitana diretta che proverà a schiacciarci e a ...

