Bonus da 200 euro: ecco chi lo deve richiedere e chi no (Di sabato 21 maggio 2022) Bonus 200 euro: ecco quando bisogna fare domande e quando invece viene riconosciuto in automatico dall'INPS. Scopriamo tutti i dettagli sulla questione e come funziona. Manca sempre meno all'erogazione del Bonus di 200 euro previsto per tutti i lavoratori dipendenti e autonomi. La data è fissata per luglio, per ora è certo che i dipendenti si ritroveranno in busta paga tale cifra. Ma come devono fare gli autonomi? Scopriamo chi dovrà fare domanda e chi invece riuscirà ad ottenerlo automaticamente. Bonus 200 euro ecco chi deve fare domandaDopo il caro prezzi, il Governo ha deciso di venire incontro ai cittadini promettendo un Bonus di 200 euro a tutti i lavorati. Purtroppo alcuni non ...

