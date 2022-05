Berlusconi torna in campo. Ma il ’94 è davvero lontano (Di sabato 21 maggio 2022) Indomito, il Cavaliere non rinuncia a provarci. Contro l’età, contro la storia, contro ogni evidenza. Non importa se i sondaggi assegnano ormai all’antica portaerei azzurra il ruolo di un cacciatorpediniere L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 21 maggio 2022) Indomito, il Cavaliere non rinuncia a provarci. Contro l’età, contro la storia, contro ogni evidenza. Non importa se i sondaggi assegnano ormai all’antica portaerei azzurra il ruolo di un cacciatorpediniere L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

Aldo_Cioffi : RT @antoniopolito1: “Convinciamo l’Ucraina ad accettare le domande dì Putin”: Berlusconi torna in campo e prende la guida dei Santori, degl… - viaggrego : «Siamo in #Guerra anche noi perché gli mandiamo le #Armi»: #Berlusconi torna amico di #Putin? Ma #ForzaItalia non h… - marcar139 : RT @antoniopolito1: “Convinciamo l’Ucraina ad accettare le domande dì Putin”: Berlusconi torna in campo e prende la guida dei Santori, degl… - squicci79 : RT @antoniopolito1: “Convinciamo l’Ucraina ad accettare le domande dì Putin”: Berlusconi torna in campo e prende la guida dei Santori, degl… - magistervic60 : RT @antoniopolito1: “Convinciamo l’Ucraina ad accettare le domande dì Putin”: Berlusconi torna in campo e prende la guida dei Santori, degl… -