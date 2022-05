Bang Bang Baby | parla la protagonista Arianna Becheroni | «Le scene più difficili sono state quelle della bulimia» – L’intervista

(Di sabato 21 maggio 2022) Questa intervista è durata poco più di 15 minuti. Una telefonata fatta durante l’unico momento nella giornata libero da impegni: l’intervallo.ha 17 anni e studia al Licos di Milano, un liceo dedicato allo spettacolo. Dopo l’esordio con Mio fratello rincorrere i dinosauri di Stefano Cipani, negli ultimi giorni il volto diè comparso sulle locandine di, serie distribuita su Amazon Prime e diretta da Michele Alhaique, Giuseppe Bonito e Margherita Ferri. Per adesso sulla piattaformastati distribuiti i primi cinque episodi, nei prossimi giorni (la data non è ancora stata rivelata) arriveranno anche gli ultimi cinque che chiuderanno così la prima stagioneserie. La ...

Era un ruolo diverso rispetto aBaby e forse quella prima esperienza è stata anche più impegnativa di questa. Non mi imbarazza il rapporto con la macchina da presa. Più è vicina a me, più ...Baby Tra le serie degne di nota ambientate nella città di Milano troviamo senza alcun dubbio la prima fiction italiana Amazon Original :Baby . Raccontando una Milano degli anni '...Nel cast Arianna Becheroni, Adriano Giannini e Lucia Mascino. Dove vedere serie Bang Bang Baby streaming gratis e diretta tv Canale 5, Mediaset Infinity, Sky, Netflix o Amazon Prime Video Bang Bang ...Dal 28 aprile è in arrivo su Amazon Prime Video, la nuova serie italiana intitolata Bang Bang Baby: quando esce il finale