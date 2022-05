Balla e il vestito si solleva tutto, incidente a luci rosse per Sara Croce: immagini fin troppo esplicite | Guarda (Di sabato 21 maggio 2022) Imbarazzo al Maurizio Costanzo Show. Sara Croce, la Bonas di Avanti un altro è incappata in un incidente a luci rosse. Il motivo? Maurizio Costanzo, nella puntata andata in onda su Canale 5, ha invitato la ragazza a Ballare con il comico Lilli. Fin qui nulla di strano se non fosse che, nel momento di provare una presa, il mini abito che indossava la showgirl si è sollevato, mostrando tutto il fondoschiena. Immediato il gelo calato tra gli ospiti in studio, mentre la Croce tentava di scusarsi: "Mi dispiace, un momento di alta televisione", è stato il commento. A quel punto è intervenuta anche Alessandra Celentano. La professoressa di Amici ha iniziato a dare i voti all'esibizione, senza menzionare l'incidente. ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 21 maggio 2022) Imbarazzo al Maurizio Costanzo Show., la Bonas di Avanti un altro è incappata in un. Il motivo? Maurizio Costanzo, nella puntata andata in onda su Canale 5, ha invitato la ragazza are con il comico Lilli. Fin qui nulla di strano se non fosse che, nel momento di provare una presa, il mini abito che indossava la showgirl si èto, mostrandoil fondoschiena. Immediato il gelo calato tra gli ospiti in studio, mentre latentava di scusarsi: "Mi dispiace, un momento di alta televisione", è stato il commento. A quel punto è intervenuta anche Alessandra Celentano. La professoressa di Amici ha iniziato a dare i voti all'esibizione, senza menzionare l'. ...

