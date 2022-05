Azovstal è espugnata. Ma il gigante d’acciaio resta al centro della scena: le trattative ripartono da lì (video) (Di sabato 21 maggio 2022) Azovstal è caduta. Ma i soldati ucraini, che hanno presidiato l’acciaieria di Mariupol fino all’ultimo istante possibile, meritano l’onore delle armi. E se quella in corso fosse una guerra rispettosa di dignità e codici non scritti, la resa sarebbe stata nobilitata dal gesto. Ma tant’è, l’ultima sacca di resistenza è caduta. E ora l’imponente struttura di cemento armato e acciaio è vuota e totalmente sotto il controllo delle forze armate russe. Lo afferma il ministero della Difesa di Mosca, Sergei Shoigu, citato dall’agenzia Tass. Lo testimoniano i siti di tutto il mondo. Come lo dimostrano, a suon di immagini, i video che circolano insistentemente in rete da 24 ore a questa parte. Immagini senza sonoro che raccontano e commentano tutto, senza parlare. Come quelle che riportiamo qui sotto da Youtube. Azovstal è ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 21 maggio 2022)è caduta. Ma i soldati ucraini, che hanno presidiato l’acciaieria di Mariupol fino all’ultimo istante possibile, meritano l’onore delle armi. E se quella in corso fosse una guerra rispettosa di dignità e codici non scritti, la resa sarebbe stata nobilitata dal gesto. Ma tant’è, l’ultima sacca di resistenza è caduta. E ora l’imponente struttura di cemento armato e acciaio è vuota e totalmente sotto il controllo delle forze armate russe. Lo afferma il ministeroDifesa di Mosca, Sergei Shoigu, citato dall’agenzia Tass. Lo testimoniano i siti di tutto il mondo. Come lo dimostrano, a suon di immagini, iche circolano insistentemente in rete da 24 ore a questa parte. Immagini senza sonoro che raccontano e commentano tutto, senza parlare. Come quelle che riportiamo qui sotto da Youtube.è ...

