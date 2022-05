Azovstal | anche i Marines lasciano l’acciaieria

(Di sabato 21 maggio 2022) (Adnkronos) – Serhiy Volynskyi, comandante deiche difendono Mariupol, ha lasciato. Il video è stato mostrato dai media russi. Nel video, ‘Volyna’ afferma che non ci sono piùnel. E’ quanto si legge sul canale Telegram di Ria Top News. Intanto, sei persone sono state uccise e altre ferite nella regione di Luhansk in un giorno. A causa dei bombardamenti, 50 case sono state danneggiate e distrutte durante il giorno. Il combattimento si sta svolgendo nei pressi di Severodonetsk. E’ quanto si legge nel canale telgram dell’amministrazione Luhansk. Tre i residenti del Donetsk uccisi ieri nella comunità di Lyman, Novoselivka e Sosnovo. Altre 5 persone sono state ferite. Così si legge sul canale Telegram del capo della Amministrazione regionale del Donetsk, Pavlo Kyrylenko. Inoltre, ...

Significatener conto che diverse economie europee sono esposte in modo diverso con la Russia ... 07.30 Esperti Usa: "I russi potrebbero aver sovrastimato" I russi "potrebbero aver ...Leggi"Perpronti a chiedere a Russia miliardi di dollari", il comandante: "Evacuati civili e feriti, ora fuori vittime" Mariupol, Russia: "Preso il controllo di" - ...Ad oggi non si sa ancora quanti siano i soldati rimasto all’interno delle acciaierie Era stato lui, il 15 maggio e poco prima di diventare un prigioniero dei russi, ad aver postato il video un video i ...Scontri nel Lugansk e attacchi missilistico sulla regione di Kharkiv. La resa dell'acciaieria Azovstal. Ma Londra: i russi limitano raid aerei per timore contraerea ucraina, e hanno problemi con i dro ...