Atp Ginevra 2022: Ruud vince la maratona con Sousa e difende il titolo (Di sabato 21 maggio 2022) Il campione dell’Atp 250 di Ginevra 2022 è Casper Ruud. Il tennista norvegese vince una battaglia di 3h02? con Joao Sousa e si conferma campione del torneo elvetico. Secondo titolo stagionale per Ruud, che rischia grosso in finale ma la spunta per 7-6(3) 4-6 7-6(1). Match rocambolesco e pieno di ribaltamenti di fronte fin dal primo set, dove Ruud spreca tre set point sul 5-3 e subisce il break proprio mentre serve per chiudere. Al tie-break riesce però ad imporsi per 7 punti a 3. Sousa tuttavia inverte l’inerzia del match e, prima conquista il secondo parziale per 6-4, poi si porta subito avanti nel punteggio anche nella terza frazione. Proprio sul più bello, ovvero quando serve per il torneo, subisce il break. A poco servono i due ... Leggi su sportface (Di sabato 21 maggio 2022) Il campione dell’Atp 250 diè Casper. Il tennista norvegeseuna battaglia di 3h02? con Joaoe si conferma campione del torneo elvetico. Secondostagionale per, che rischia grosso in finale ma la spunta per 7-6(3) 4-6 7-6(1). Match rocambolesco e pieno di ribaltamenti di fronte fin dal primo set, dovespreca tre set point sul 5-3 e subisce il break proprio mentre serve per chiudere. Al tie-break riesce però ad imporsi per 7 punti a 3.tuttavia inverte l’inerzia del match e, prima conquista il secondo parziale per 6-4, poi si porta subito avanti nel punteggio anche nella terza frazione. Proprio sul più bello, ovvero quando serve per il torneo, subisce il break. A poco servono i due ...

