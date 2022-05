(Di sabato 21 maggio 2022) (Adnkronos) – “Spostare i cinquedi Giava -Andy, Viola, Actarus, Lara e Monique- da quella che ormai è la loro casa da 12 anni, configurerebbe reato di maltrattamento oltre che un inspiegabile ed ingiustificabile sperpero di denaro pubblico e dello Stato. Il Direttivo di Dpaè pronto a rivolgersi alla Magistratura e alla Corte dei Conti se questa insensata azione di trasferimento deidaldovesse avvenire”. Così Paolo Bernini, presidente di Dpa. “Il, oltre ad essere una struttura regolarmente autorizzata, è ormai una vera e propria casa per tutti glie per questi cambiare ambiente, figure di riferimento, cure e accudimento rappresenterebbe un trauma. La gestione del...

Advertising

StraNotizie : Animali, Dpa onlus: 'Macachi restino al parco dell'Abatino' -

Adnkronos

... Maverick (il 18), altre celebrity affollano i red carpet degli appuntamenti più 'IN', come THE... Di recente ha sostituito al cinema Johnny Depp nella saga prequel di Harry Potter,...... Maverick (il 18), altre celebrity affollano i red carpet degli appuntamenti più 'IN', come THE... Di recente ha sostituito al cinema Johnny Depp nella saga prequel di Harry Potter,... Animali, Dpa onlus: "Macachi restino al parco dell'Abatino" (Adnkronos) - "Spostare i cinque macachi di Giava -Andy, Viola, Actarus, Lara e Monique- da quella che ormai è la loro casa da 12 anni, configurerebbe reato di maltrattamento oltre che un inspiegabile ...