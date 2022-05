Amanda Lear | il retroscena da Dolce e Gabbana | “Ha preso le magliette e se n’è andata senza pagare”

Leggi su biccy

(Di sabato 21 maggio 2022)è una vera rockstar e grazie ad un intervento di Angelo Rifino, ospite a Cusano Italia Tv da Manuel Bartolini, siamo venuti a conoscenza di un altro aneddoto della sua vita. In una puntata del programma di cucina A Casa In Forma, Angelo ha ricordato un episodio accaduto quando lavorava in uno store dia Piazza di Spagna, a Roma. Era il 2010 edera entrata per prendere una ventina didicon sopra la sua foto. Una volta prese, però, è uscitasaldare il conto. “Ho rincorsoper Piazza di Spagna urlando il suo nome come una matta. Questo perché un annousò ...