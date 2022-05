Altra gaffe di Biden | sbaglia il nome del presidente coreano

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 21 maggio 2022) Hanno qualcosa che li accomuna, Joee Luigi Di Maio. Non l’età, ovviamente. E neppure l’appartenenza politica: simbolo dell’establishment americano il primo, in teoria ex leader del partito anti-casta il secondo. Eppure, entrambi – campioni di diplomazia – nelle più calde ore della guerra in Ucraina hanno usato parole durissime nei confronti di Vladimir Putin. “Animale”, l’ha definito Luigino. “Dittatore e puro criminale”, ha ribattuto Sleepy Joe. Non conosciamo le capacità linguistiche di, che dunque non è paragonabile all’uso disinvolto del congiuntivo da parte di Di Maio. Però entrambi hanno qualche problemino con i nomi dei loro colleghi politici asiatici. Ricordate quando il ministro degli Esteri italiano chiamò “Ping” il leader cinese Xi Jinping? Ecco, ieri Joeha fatto qualcosa di simile. Solo in Sud Corea. ...