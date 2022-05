Vaiolo scimmie, Girardi (Spallanzani): “Indagine su possibile mutazione dietro contagi” (Di venerdì 20 maggio 2022) (Adnkronos) – Intervista al direttore scientifico dell’Inmi Spallanzani di Roma, Enrico Girardi, su quali indagini saranno fatte nei prossimi giorni sul ceppo di virus del Vaiolo delle scimmie riscontato in tre casi ricoverati allo Spallanzani. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 20 maggio 2022) (Adnkronos) – Intervista al direttore scientifico dell’Inmidi Roma, Enrico, su quali indagini saranno fatte nei prossimi giorni sul ceppo di virus deldelleriscontato in tre casi ricoverati allo. L'articolo proviene da Italia Sera.

