Uomini e Donne | Alessandro Vicinanza si ribella e accusa Armando e Biagio di bullismo VIDEO

Advertising

PiazzapulitaLA7 : .@sara_giudice1, @ChiaraProDAmbra e @AndreettaMax hanno risposto a diversi annunci di lavoro. Tutti e tre hanno por… - chetempochefa : 'Gli uomini possono avere diciotto mogli, trenta famiglie, gli amici del calcetto, quelli del circolo del golf, que… - Agenzia_Ansa : Il Papa proclama 10 nuovi santi, ovazione dei fedeli a San Pietro. I nuovi canonizzati, sei uomini e quattro donne,… - king_waba : RT @NonnoInfame: Se un uomo entra nudo nello spogliatoio femminile, viene ricevuto con imprecazioni e gli tirano le scarpe. Se una donna e… - simonamancini24 : RT @kungfusi0n: @lauraboldrini Il reato c'è, a prescindere dal fatto che si tratti di uomini, donne, eterosessuali o omosessuali, di qualun… -

Nella puntata di, in onda oggi su Canale5 , Alessandro Vicinanza si ribella ad Armando Incarnato e Biagio Di Maro mentre Gloria continua a nutrire dubbi su Fabi o, e tira in ballo Riccardo Guarnieri . ...Veronica Rimondi tra Matteo e Andrea Federico, uno dei corteggiatori di Veronica Rimondi , nella puntata didel 20 maggio, chiede alla tronista se ha senso la sua permanenza nel programma. Veronica conferma di non provare interesse nei suoi confronti e di voler portare avanti solo il rapporto ...Gianni Sperti critica l'atteggiamento di Gloria: "A me sembra che tu trovi piccole scuse" Al centro dello studio del seguitissimo dating show pomeridiano ...“Fino a quando la Fifa non stabilirà lo stesso montepremi per uomini e donne, l’unica scelta che avevamo era metterci d’accordo tra di noi”, ha spiegato Cone. Fino a oggi, le giocatrici della ...