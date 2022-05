Ucraina, soldato russo a processo: verdetto atteso per lunedì (Di venerdì 20 maggio 2022) (Adnkronos) – ”Non volevo uccidere”. Sono state queste le ultime parole del sergente Vadim Shishimarin, 21 anni, il primo soldato russo a processo a Kiev per crimini di guerra commessi in Ucraina. L’avvocato difensore Viktor Ovsiannikov ha detto alla corte che Shishimarin ha sparato dopo essersi rifiutato per due volte di eseguire l’ordine. Il pubblico ministero Andriy Synyuk ha risposto che gli argomenti della difesa non cambiano l’essenza del caso. Il pubblico ministero chiederà al tribunale di condannare Shishimarin all’ergastolo e il giudice potrebbe emettere un verdetto lunedì. ”Sono sinceramente pentito. Ero nervoso in quel momento, non volevo uccidere… però è successo”, ha detto Shishimarin, che si è dichiarato colpevole di aver ucciso Oleksandr Shelipov, un civile disarmato ... Leggi su italiasera (Di venerdì 20 maggio 2022) (Adnkronos) – ”Non volevo uccidere”. Sono state queste le ultime parole del sergente Vadim Shishimarin, 21 anni, il primoa Kiev per crimini di guerra commessi in. L’avvocato difensore Viktor Ovsiannikov ha detto alla corte che Shishimarin ha sparato dopo essersi rifiutato per due volte di eseguire l’ordine. Il pubblico ministero Andriy Synyuk ha risposto che gli argomenti della difesa non cambiano l’essenza del caso. Il pubblico ministero chiederà al tribunale di condannare Shishimarin all’ergastolo e il giudice potrebbe emettere un. ”Sono sinceramente pentito. Ero nervoso in quel momento, non volevo uccidere… però è successo”, ha detto Shishimarin, che si è dichiarato colpevole di aver ucciso Oleksandr Shelipov, un civile disarmato ...

