Torino - Roma 0 - 3: Abraham bis e Pellegrini, Mourinho in Europa League (Di venerdì 20 maggio 2022) Una doppietta di Abraham (17 reti in Serie A) realizzata in meno di dieci minuti nel primo tempo e un rigore di Pellegrini regalano alla Roma di Mourinho l'ultima vittoria del campionato, ma ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 20 maggio 2022) Una doppietta di(17 reti in Serie A) realizzata in meno di dieci minuti nel primo tempo e un rigore diregalano alladil'ultima vittoria del campionato, ma ...

Advertising

_Nico_Piro_ : #19maggio 'Kabul, Crocevia del mondo' e 'Maledetti Pacifisti' a #Torino #Roma #Potenza È bellissimo tornare a confr… - angelomangiante : Missione compiuta. Roma in Europa League dopo lo 0-3 a Torino. Ora testa solo alla finale di Conference League. D… - OfficialASRoma : ?? Sarà la sfida numero 180 contro i granata. Finora ne abbiamo vinte 74. 10 statistiche in vista di #TorinoRoma ??… - DanyRoss70 : RT @angelomangiante: Missione compiuta. Roma in Europa League dopo lo 0-3 a Torino. Ora testa solo alla finale di Conference League. Da l… - zazoomblog : Torino Roma 0-2 LIVE: Pobega ad un passo dal riaprire il match - #Torino #LIVE: #Pobega #passo -