Tommaso Zorzi critica il gender reveal party di Chiara Nasti: la risposta di lei (Di venerdì 20 maggio 2022) Nelle ultime ore in tanti si sono scagliati contro la scelta di Chiara Nasti e Mattia Zaccagni di fare il gender reveal party del loro futuro bambino allo stadio Olimpico. Tra le critiche social è spuntata anche quella di Tommaso Zorzi. La coppia, il 18 maggio 2022, ha affittato l'intera struttura romana per scoprire, insieme ad amici e parenti, il sesso del bebè in arrivo, che ormai si sa, è un maschietto. Questa festa, però, ha letteralmente diviso il popolo del web e tantissimi utenti hanno duramente attaccato Nasti e Zaccagni. Anche Tommaso Zorzi, sul suo account Twitter ha voluto dire la sua sulla scelta dell'influencer e del calciatore della Lazio: "Il prossimo a cui sento dire che le coppie omogenitoriali non ..."

