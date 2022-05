Sul tetto della serra di marijuana pascolano le pecore | ma i carabinieri la scoprono comunque | 26enne arrestato

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Scalatrice ucraina porta la bandiera giallo-blu in cima all'Everest. Sventolata a 8.848 metri sul tetto d… - Danilo50306 : RT @4everAnnina: Prima di morire devo sapere che gestore per la linea internet hanno i talebani e quelli che mandano whatsapp a nastro da g… - giulycart : @tileggo Sul tetto del palazzo di fronte hanno nidificato i corvi... Sono irriguardosi!! Buona serata - pazienza1970 : Sul tetto guardo lontano... - Heavyrainsounds : Sonno profondo istantaneo per 5 minuti con pioggia battente e tuoni intensi sul tetto di notte… -

PalermoToday

... l'effetto opaco apparebordo della capsula a grana blu, per attenuare la tinta e conferire un aspetto più omogeneo, mentre il nastro è stato reso opaco per far risaltare il logo Elle...COLLI AL METAURO - Un container accanto alla piantagione di marijuana. In un campo oggetto di un'asta giudiziaria. Scatta l'arresto per un 26enne albanese accusato di coltivazione e spaccio di ... Travolti da un ripetitore mentre lavorano sul tetto: feriti due operai di Monreale e Altofonte COLLI AL METAURO - Un container accanto alla piantagione di marijuana. In un campo oggetto di un’asta giudiziaria. Scatta l’arresto per un 26enne albanese accusato di coltivazione e spaccio di ...Sui mercati aleggia lo spettro della recessione Usa. Se solo due mesi fa Morgan Stanley assegnava una probabilità del 5% al verificarsi di un simile scenario, ora sostiene che una ...