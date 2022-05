Stranger Things 4 | il video dei primi 8 minuti del ritorno della serie svela la suddivisione degli episodi

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 20 maggio 2022) Netflix ha condiviso ildeiottodi4,ndo ladelle puntate nelle due parti.4 arriverà su Netflix il 27 maggio con la prima parte e online è stato condiviso ildeiottodel nuovo capitolostoria,ndo inoltre in che modo saranno suddivise le due parti. Il filmato riporta gli spettatori nel 1979, mostrando un terrificante incidente nel laboratorio in cui Undici stava venendo sottoposta agli esperimenti del Dottor Brenner. La tramaquarta stagione di, che sarà suddivisa in due parti, ...