Siviero | “Spalletti mi ha raccontato una cosa incredibile di Napoli”

Francesco Siviero amico e collega di Spalletti ha parlato della squadra azzurra rivelando un retroscena sul tecnico toscano. Francesco Siviero, ex giocatore e grande amico di Spalletti, ai microfoni di Radio Punto Nuovo ha parlato del suo rapporto con l'allenatore del Napoli: "Io e Luciano ci siamo fermati a La Spezia, poi lui ha preso altre strade e io sono stato 20 anni dirigente per il settore giovanile. Poi ho lasciato ma sono sempre legato a questa città, questi colori, questa gente. Mi sono fermato qui a vivere, mia figlia è nata qua. Mentre Luciano ha girato un po' il mondo. Spalletti secondo me resta a Napoli, poi mi auguro che questo anno sia servito affinché possa fare con la società una squadra per tentare di insediare i primi posti della classifica.

