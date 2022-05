Serie A, la cronaca di Torino-Roma 0-3 (Di venerdì 20 maggio 2022) Tutto pronto per il fischio di inizio di Torino-Roma, match che apre la trentottesima giornata di Serie A 2021/2022. Si parte alle ore 20:45. Manca sempre meno al via di Torino-Roma, gara che apre la trentottesima ed ultima giornata del campionato di Serie A 2021/2022. Allo stadio Olimpico Grande Torino, la formazione granata di Ivan Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 20 maggio 2022) Tutto pronto per il fischio di inizio di, match che apre la trentottesima giornata diA 2021/2022. Si parte alle ore 20:45. Manca sempre meno al via di, gara che apre la trentottesima ed ultima giornata del campionato diA 2021/2022. Allo stadio Olimpico Grande, la formazione granata di Ivan Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le Notizie dellaA.

Advertising

Fantacalcio : Torino-Roma 0-3: cronaca, tabellino e voti del fantacalcio - serieAnews_com : ?? La #Roma si qualifica alla prossima #EuropaLeague: #Abraham e #Pellegrini stendono il #Torino di #Juric - tabellamercatob : Ritorno 2° turno fase nazionale #Playoff #SerieC per 4^ promozione in #SerieB Finale #ReggianaFeralpisalò 1-2 Tabe… - psb_original : Decisivo Larrivey al 'Marulla', termina 2-0: Cosenza salvo, Vicenza retrocesso #SerieB - serieB123 : SerieB Remuntada Cosenza: i silani restano in Serie B, retrocede il Vicenza -