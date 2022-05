Roma-Kiev: cercare la pace, Draghi, Berlusconi e il nodo Putin (Di venerdì 20 maggio 2022) AGI - L'Italia dev'essere orgogliosa dell'accoglienza ai profughi ucraini. Sergio Mattarella e Mario Draghi mettono in evidenza lo stesso tema. Dice il Presidente della Repubblica, nel suo intervento per il decennale del terremoto che colpì l'Emilia-Romagna, che si tratta di "una prova di umanità che fa comprendere al mondo, e anche agli aggressori, che il nostro obiettivo non è continuare la guerra ma sconfiggere la prepotenza di chi la muove, facendo vincere la pace e la convivenza, nella libertà e nel rispetto del diritto". Riconosce il presidente del Consiglio, incontrando gli studenti di una scuola a Sommacampagna, nel Veronese, che "le famiglie italiane sono state straordinarie" nell'accoglienza dei profughi e anche le scuole lo sono state: "C'è stato un capolavoro d'amore e di efficienza", evidenzia Draghi che ... Leggi su agi (Di venerdì 20 maggio 2022) AGI - L'Italia dev'essere orgogliosa dell'accoglienza ai profughi ucraini. Sergio Mattarella e Mariomettono in evidenza lo stesso tema. Dice il Presidente della Repubblica, nel suo intervento per il decennale del terremoto che colpì l'Emilia-gna, che si tratta di "una prova di umanità che fa comprendere al mondo, e anche agli aggressori, che il nostro obiettivo non è continuare la guerra ma sconfiggere la prepotenza di chi la muove, facendo vincere lae la convivenza, nella libertà e nel rispetto del diritto". Riconosce il presidente del Consiglio, incontrando gli studenti di una scuola a Sommacampagna, nel Veronese, che "le famiglie italiane sono state straordinarie" nell'accoglienza dei profughi e anche le scuole lo sono state: "C'è stato un capolavoro d'amore e di efficienza", evidenziache ...

