Regione Lazio, sondaggio: D'Amato in pole per battere centrodestra. Fdi primo partito (Di venerdì 20 maggio 2022) (Adnkronos) – E' Alessio D'Amato, assessore alla Sanità della Regione Lazio, il papabile candidato del centrosinistra in pole per battere il centrodestra. E' quanto emerge dal primo di una serie di sondaggi sulle elezioni regionali 2023 realizzati da 'Euromedia Research' di Alessandra Ghisleri per Adnkronos. In assenza di candidati già designati, l'indagine ipotizza una sfida tra personalità i cui nomi sono circolati per una possibile discesa in campo. La rilevazione è stata effettuata, su un campione di 1000 interviste telefoniche e web attraverso metodologia Cati, Cami e Cawi nel periodo 2-3 maggio, con lo scopo di raccogliere le opinioni e le percezioni degli elettori residenti nel Lazio rispetto alle elezioni regionali che si terranno nel 2023.

