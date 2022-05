(Di venerdì 20 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Icompagnia di Bagnoli con il supporto dei militari del Reggimento Campania hanno setacciato ledel quartiere. Diverse le perquisizioni e le persone controllate con 134 persone identificate (65 i pregiudicati) e 78 veicoli esaminati. I militarilocale stazione hanno denunciato per possesso di segni distintivi contraffatti un 51enne di via Torricelli già noto alle forze dell’ordine. I militari hanno trovato e sequestrato in un box utilizzato dall’uomo unPolizia. Durante le operazioni ihanno trovato 80 grammi di marijuana. Laera nascosta in un’intercapedine di un muro perimetrale delle palazzine ...

anteprima24 : ** #Pianura, #Carabinieri setacciano le strade: sequestrati #Droga e un #Jacket della #Municipale **… - ottopagine : Napoli, Pianura: i carabinieri setacciano le strade del quartiere #Napoli -

Agenzia ANSA

Le indagini deie dell'Europol sono consistite in accertamenti di natura finanziaria, ... 'Ho parcheggiato la macchina in, ho inserito la marcia, non mi ricordo di aver inserito il ...Non a caso, proprio De Angelis, fu arrestato nel febbraio di due anni fa, daidella ...in tal senso è arrivata alcuni mesi fa quando nel corso di un'irruzione in un'officina di, fu ... Carabinieri setacciano le strade del quartiere Pianura a Napoli - Campania Pianura, sequestro di droga: blitz dei carabinieri in un box | Diverse le perquisizioni e le persone controllate con 134 persone identificate ...I Carabinieri della Compagnia di Bagnoli con il supporto dei militari del Reggimento Campania hanno setacciato le strade del quartiere ...