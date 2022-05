Monkeypox, La Vecchia: chi ha fatto il vaccino contro il vaiolo è protetto dal contagio (Di venerdì 20 maggio 2022) “Chi è stato vaccinato contro il vaiolo umano, quindi in Italia i nati prima del 1974, dovrebbe essere più protetto” anche contro il vaiolo delle scimmie che si sta diffondendo in Europa, con casi segnalati in Usa, Canada e Australia. La Vecchia: il 40% degli italiani sono protetti Lo sostiene Carlo La Vecchia, epidemiologo dell’università Statale di Milano. “Nel nostro Paese – stima – abbiamo circa il 40% della popolazione protetta“. Stesso concetto espresso anche da Matteo Bassetti: “Chi non ha fatto la vaccinazione contro il vaiolo non è coperto”. E ha anche pronosticato migliaia di casa nei prossimi giorni. LEGGI ANCHE vaiolo delle scimmie, il Partito Gay contro l'Ecdc: «Il ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 20 maggio 2022) “Chi è stato vaccinatoilumano, quindi in Italia i nati prima del 1974, dovrebbe essere più” ancheildelle scimmie che si sta diffondendo in Europa, con casi segnalati in Usa, Canada e Australia. La: il 40% degli italiani sono protetti Lo sostiene Carlo La, epidemiologo dell’università Statale di Milano. “Nel nostro Paese – stima – abbiamo circa il 40% della popolazione protetta“. Stesso concetto espresso anche da Matteo Bassetti: “Chi non hala vaccinazioneilnon è coperto”. E ha anche pronosticato migliaia di casa nei prossimi giorni. LEGGI ANCHEdelle scimmie, il Partito Gayl'Ecdc: «Il ...

