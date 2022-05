Mali, la Farnesina conferma il rapimento di tre italiani. Di Maio: «Massimo riserbo sul caso e sulla loro identità» (Di venerdì 20 maggio 2022) Tre italiani sono stati rapiti in Mali assieme un cittadino tongolese in Mali. La Farnesina, in una nota ufficiale, ha reso noto che «l’Unità di Crisi sta profondendo ogni sforzo, in coordinamento con le competenti articolazioni dello Stato, per una soluzione positiva del caso. A tal fine, il Ministero degli Esteri Di Maio ribadisce, d’intesa con i famigliari, l’esigenza di mantenere il Massimo riserbo». Secondo quanto riferito nelle scorse ore dall’agenzia France Press, i quattro sarebbero stati «sequestrati da uomini armati». Le tre persone rapite sarebbero una coppia con il loro bambino che si trovavano a Sinzina, nel distretto di Koutiala, nella parte meridionale del Mali, a Est della capitale Bamako, secondo ... Leggi su open.online (Di venerdì 20 maggio 2022) Tresono stati rapiti inassieme un cittadino tongolese in. La, in una nota ufficiale, ha reso noto che «l’Unità di Crisi sta profondendo ogni sforzo, in coordinamento con le competenti articolazioni dello Stato, per una soluzione positiva del. A tal fine, il Ministero degli Esteri Diribadisce, d’intesa con i famigliari, l’esigenza di mantenere il». Secondo quanto riferito nelle scorse ore dall’agenzia France Press, i quattro sarebbero stati «sequestrati da uomini armati». Le tre persone rapite sarebbero una coppia con ilbambino che si trovavano a Sinzina, nel distretto di Koutiala, nella parte meridionale del, a Est della capitale Bamako, secondo ...

