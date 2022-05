LIVE – Reggiana-Feralpisalò 0-0 | Playoff Serie C 2021 2022 DIRETTA

Advertising

ReggianaLIVE : Primo tiro nello specchio della Feralpi: nessun problema per Venturi #REGFER - TuttoRegia : RT @ReggianaLIVE: #REGFER: Partita iniziata! - ReggianaLIVE : Si comincia: Reggiana che attacca sotto la Sud in completo granata, Feralpi in completo bianco #REGFER - ReggianaLIVE : #REGFER: Partita iniziata! - ReggianaLIVE : 'Ed ecco la Regia entra in campo, fortissimo batte il mio cuor' recita lo striscione della Curva Sud esposto dalle… -

Dove vedere- Feralpisalò in tv e streaming Il match- Feralpisalò , sarà trasmesso in diretta streaming da Eleven Sports , la TV online che si è assicurata anche per questa ...Vicenza 20:30 ITALIA SERIE C - PLAY OFF PROMOZIONE- FeralpiSalò 20:30 MAROCCO BOTOLA PRO Youssoufia Berrechid - FAR Rabat 18:30 Tanger - Berkane 21:30 MESSICO LIGA MX - CLAUSURA - PLAY OFFS ...Secondo appuntamento dei quarti di finale dei playoff di Serie C, i primi a scendere in campo sono Reggiana e Feralpisalò. Dopo l'1-0 maturato in Lombardia, la compagine di Vecchi ha il vantaggio dei ...Questa sera al Mapei Stadium Città del Tricolore in programma alle 20:30 il ritorno dei Quarti di Finale Play Off di Serie C, la Reggiana ospita la Feralpisalò col chiaro obiettivo di ribaltare l’uno ...