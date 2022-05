Lecce diventa per due giorni la capitale dell’ospitalità (Di venerdì 20 maggio 2022) Lecce torna a ospitare FoodExp 2022, la due giorni dedicata al mondo della ristorazione e dell’accoglienza che andrà in scena il 24 e 25 maggio al Chiostro dei Domenicani. Sarà un’edizione “Rebel”, con ampio spazio dedicato all’innovazione nel mondo della ristorazione, dell’hôtellerie, della comunicazione. Altri temi di attualità ai quali FoodExp 2022 riserverà particolare attenzione saranno la sostenibilità, la sensibilità ambientale, la valorizzazione delle tipicità, il potenziale del turismo enogastronomico e le ricadute sul territorio Ad approfondire i singoli argomenti e portare la propria testimonianza diretta ci saranno chef (da segnalare la presenza degli stellati pugliesi), manager, sommelier, formatori, uomini e donne di sala, tutti grandi nomi del fine dining come Riccardo Camanini di Lido 84 a Gardone Riviera, Moreno Cedroni de La Madonnina ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 20 maggio 2022)torna a ospitare FoodExp 2022, la duededicata al mondo della ristorazione e dell’accoglienza che andrà in scena il 24 e 25 maggio al Chiostro dei Domenicani. Sarà un’edizione “Rebel”, con ampio spazio dedicato all’innovazione nel mondo della ristorazione, dell’hôtellerie, della comunicazione. Altri temi di attualità ai quali FoodExp 2022 riserverà particolare attenzione saranno la sostenibilità, la sensibilità ambientale, la valorizzazione delle tipicità, il potenziale del turismo enogastronomico e le ricadute sul territorio Ad approfondire i singoli argomenti e portare la propria testimonianza diretta ci saranno chef (da segnalare la presenza degli stellati pugliesi), manager, sommelier, formatori, uomini e donne di sala, tutti grandi nomi del fine dining come Riccardo Camanini di Lido 84 a Gardone Riviera, Moreno Cedroni de La Madonnina ...

