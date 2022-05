La riconoscete? È stata la regina del Grande Fratello | ecco chi è

Leggi su ildemocratico

(Di venerdì 20 maggio 2022) Questa bambina che vedete in foto è uno dei nomi più importanti del Grade. La sua è una carriera veramente incredibile Da poche ore sta circolando una foto, uno scatto in bianco e nero che raffigura una ragazza molto giovane ignara di quella che sarebbe diventata in futuro. Ma di chi si tratta? Stiamo parlando proprio di lei, di un’attrice e showgirl che in Italia ha riscosso un grandissimo successo. È famosa anche nel mondo della moda, anche se ha iniziato la sua carriera come Valletta. Nata l’11 novembre del 1972, tra non molto sarà pronta a spegnere ben 50 candeline. La vediamo fare il suo debutto in TV nel 1994, come inviata in un programma che vedeva Gigi Sabani alla conduzione. Nel 1996 invece la vediamo ricoprire il ruolo di conduttrice del Festivalbar. Posa anche per diverse riviste senza veli nel 1998 e, una seconda volta, nel ...