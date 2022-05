Isola Dei Famosi vincitori: chi ha vinto tutte le edizioni passate (Di venerdì 20 maggio 2022) Ci siamo, tra pochissimi giorni inizierà la nuova edizione dell’ Isola Dei Famosi su Canale 5 e condotta da Ilary Blasi, insieme a Alvin inviato in Honduras. I naufraghi sono pronti per iniziare questa nuova avventura. In attesa che inizi la nuova edizione, ricordiamo insieme tutti i vincitori degli anni passati dell’Isola Dei Famosi. SCOPRI TUTTO SU #Isola Isola Dei Famosi vincitori: 2003 Walter Nudo La prima edizione dell’Isola Dei Famosi andò in onda su Rai 2 in autunno 2003 con al timone Simona Ventura e gli opinionisti Pierluigi Diaco, Selvaggia Lucarelli, Andrea Pinketts e Alfonso Signorini. Vinse Walter Nudo che arrivò però più tardi rispetto agli altri naufraghi e per questo ebbe ... Leggi su cubemagazine (Di venerdì 20 maggio 2022) Ci siamo, tra pochissimi giorni inizierà la nuova edizione dell’Deisu Canale 5 e condotta da Ilary Blasi, insieme a Alvin inviato in Honduras. I naufraghi sono pronti per iniziare questa nuova avventura. In attesa che inizi la nuova edizione, ricordiamo insieme tutti idegli anni passati dell’Dei. SCOPRI TUTTO SU #Dei: 2003 Walter Nudo La prima edizione dell’Deiandò in onda su Rai 2 in autunno 2003 con al timone Simona Ventura e gli opinionisti Pierluigi Diaco, Selvaggia Lucarelli, Andrea Pinketts e Alfonso Signorini. Vinse Walter Nudo che arrivò però più tardi rispetto agli altri naufraghi e per questo ebbe ...

