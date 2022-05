Incredibile Azovstal: si combatte ancora. Il messaggio di uno degli irriducibili (Di venerdì 20 maggio 2022) Roma, 20 mag – Intorno ad Azovstal la battaglia prosegue. In modo anche abbastanza Incredibile, perché la parola “fine” sembrava essere stata posta appena tre giorni fa. Invece arriva un messaggio video, riportato dall’Ansa, dove uno dei soldati del battaglione annuncia nuove lotte e scontri. Azovstal, la battaglia che non finisce anche quando dà l’illusione di farlo Mentre la Russia si dichiara disponibile a riprendere i negoziati con l’Ucraina, intorno ad Azovstal la battaglia ancora non termina. Sebbene sia da tutti interpretata come una questione ormai esclusivamente temporale, c’è chi insiste e lo annuncia pure in video. Gli irriducibili del reggimento Azov, dopo oltre dieci settimane, sono ancora lì. E promettono di combattere ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 20 maggio 2022) Roma, 20 mag – Intorno adla battaglia prosegue. In modo anche abbastanza, perché la parola “fine” sembrava essere stata posta appena tre giorni fa. Invece arriva unvideo, riportato dall’Ansa, dove uno dei soldati del battaglione annuncia nuove lotte e scontri., la battaglia che non finisce anche quando dà l’illusione di farlo Mentre la Russia si dichiara disponibile a riprendere i negoziati con l’Ucraina, intorno adla battaglianon termina. Sebbene sia da tutti interpretata come una questione ormai esclusivamente temporale, c’è chi insiste e lo annuncia pure in video. Glidel reggimento Azov, dopo oltre dieci settimane, sonolì. E promettono dire ...

