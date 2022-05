Imparare divertendosi, Ted Formazione coinvolge 250 studenti monrealesi (Di venerdì 20 maggio 2022) MONREALE – Un’iniziativa rivolta ai giovani delle scuole medie che vogliono avvicinarsi al mondo della Formazione professionale e divertendosi possono Imparare qualcosa del mondo della cucina e del settore agroalimentare. È questo il senso di “Con le mani in pasta”, format lanciato ieri dall’ente Ted Formazione professionale. L’evento, tenutosi presso la sede della scuola professionale (Monrealelive.it) Leggi su monrealelive (Di venerdì 20 maggio 2022) MONREALE – Un’iniziativa rivolta ai giovani delle scuole medie che vogliono avvicinarsi al mondo dellaprofessionale epossonoqualcosa del mondo della cucina e del settore agroalimentare. È questo il senso di “Con le mani in pasta”, format lanciato ieri dall’ente Tedprofessionale. L’evento, tenutosi presso la sede della scuola professionale (Monrealelive.it)

