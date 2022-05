Guerra in Ucraina, Draghi: “Mosca e Kiev smettano di sparare”. Ma il piano per la pace di Super Mario non convince l’Ue. Borrell: “La Russia deve prima ritirarsi” (Di venerdì 20 maggio 2022) “L’ultima volta che ho parlato con Putin ho iniziato dicendo ‘la chiamo perché voglio parlare di pace’ e mi ha detto non è il momento. ‘La chiamo perché vorrei ci fosse un cessate il fuoco, non è il momento’. ‘La chiamo perché forse solo voi due potete risolvere la questione…non è il momento’. Parlando con Biden gli ho detto che forse è solo da lui che Putin vorrebbe sentire una parola e il suggerimento ha avuto più fortuna perché l’indomani non lui, ma il ministro della Difesa americano e quello russo si sono sentiti”. È quanto ha detto il premier Mario Draghi parlando della Guerra in Ucraina con gli studenti della Scuola “Dante Alighieri” di Sommacampagna. “Chi attacca con la violenza ha sempre torto. Quello che è successo in Ucraina – ha aggiunto il presidente del Consiglio – è che ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 20 maggio 2022) “L’ultima volta che ho parlato con Putin ho iniziato dicendo ‘la chiamo perché voglio parlare di’ e mi ha detto non è il momento. ‘La chiamo perché vorrei ci fosse un cessate il fuoco, non è il momento’. ‘La chiamo perché forse solo voi due potete risolvere la questione…non è il momento’. Parlando con Biden gli ho detto che forse è solo da lui che Putin vorrebbe sentire una parola e il suggerimento ha avuto più fortuna perché l’indomani non lui, ma il ministro della Difesa americano e quello russo si sono sentiti”. È quanto ha detto il premierparlando dellaincon gli studenti della Scuola “Dante Alighieri” di Sommacampagna. “Chi attacca con la violenza ha sempre torto. Quello che è successo in– ha aggiunto il presidente del Consiglio – è che ...

