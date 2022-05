GP Spagna 2022, Verstappen: “Non abbiamo grandi aggiornamenti: la Ferrari sì” (Di venerdì 20 maggio 2022) “Non abbiamo grandi aggiornamenti qui, ma solo una riduzione del peso. Dobbiamo infatti far dimagrire ancora un po’ la nostra macchina. La Ferrari sarà lì come abbiamo visto nelle gare precedenti, porteranno aggiornamenti e sarà interessante vedere quanto vantaggio porterà. Noi dobbiamo concentrarci sul nostro pacchetto, conosciamo bene questa pista e dobbiamo fare in modo che il nostro weekend sia pulito. Sarà difficile superare, ma il nostro obiettivo è partire davanti”. Lo ha dichiarato Max Verstappen, pilota della Red Bull, nella conferenza stampa del Gran Premio di Spagna di Formula 1. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 20 maggio 2022) “Nonqui, ma solo una riduzione del peso. Dobbiamo infatti far dimagrire ancora un po’ la nostra macchina. Lasarà lì comevisto nelle gare precedenti, porterannoe sarà interessante vedere quanto vantaggio porterà. Noi dobbiamo concentrarci sul nostro pacchetto, conosciamo bene questa pista e dobbiamo fare in modo che il nostro weekend sia pulito. Sarà difficile superare, ma il nostro obiettivo è partire davanti”. Lo ha dichiarato Max, pilota della Red Bull, nella conferenza stampa del Gran Premio didi Formula 1. SportFace.

Advertising

petergomezblog : Guerra in Ucraina, Italia tra i pochi Paesi a non dare informazioni sulle armi inviate. Usa, Spagna,Uk hanno maggio… - ilpost : Il governo spagnolo ha approvato un disegno di legge su salute riproduttiva, sessuale e diritto all’aborto che prev… - SkySportF1 : F1, GP Spagna: Sainz fa una corsetta al Montmeló, i tifosi impazziscono. VIDEO #SkyMotori #F1 #Formula1 #SpanishGP - federicob95 : RT @P300it: F3 | GP Spagna 2022, Prove Libere: Martins comanda la classifica, Leclerc a soli 76 millesimi ? di Matteo Gaudieri ?? https://t… - diegocatalano77 : Passo e gestione gomme: Leclerc individua gli obiettivi per il GP di Spagna. #F1 #FunoAT #Ferrari #SpanishGP… -