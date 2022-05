Festival Cannes | Kirill Serebrennikov | “No a boicottare la cultura russa”

Leggi su ilfogliettone

(Di venerdì 20 maggio 2022) Il dissidente russoha portato aldiil suo nuovo film "La moglie di Tchaikovsky", in lizza per la Palma d'oro, tornando a calcare il tappeto rosso dopo anni di arresti domiciliari. Lo scorso anno aveva presentato il suo film in concorso in diretta da Mosca. E il suo arrivo sulla Croisette quest'anno è stata anche l'occasione per parlare ancora della guerra in Ucraina, lanciando un segnale forte dal, dopo l'intervento di Zelesnky. "In realtà si capisce che questo film è stato girato molto prima di tutti i tragici eventi - ha detto- e quando inizia una guerra, quando accadono cose così catastrofiche in Europa, allora ci si chiede, volontariamente o involontariamente, è ancora possibile la poesia, come dopo Auschwitz?".video ...