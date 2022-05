F1 | Red Bull su tutte le furie | “L’Aston Martin ci copia | la FIA indaghi”

(Di venerdì 20 maggio 2022) Si è verificata una situazione piuttosto particolare in Formula 1, dove la Redha accusatodi averto il proprio design. In occasione del Gp di Spagna, il team britannico ha infatti prodotto un aggiornamento molto simile al design Red. Il team principal Christian Horner ha perciò spiegato di aver chiesto alla FIA di indagare sul presunto plagio. “Laè la più grande forma di adulazione. Tuttavia sarebbe molto grave se una proprietà intellettuale fosse passata di mano” ha detto Horner alla BBC. Alla base di tali sospetti, il fatto che alcuni ex dipendenti Red, tra cui l’ex capo dell’aerodinamica Dan Fallows, siano passati proprio al. Quest’ultima ha però replicato: “La FIA ha ...

Advertising

voandobaixo : E o deboche da Red Bull... #F1 #SpanishGP - panzerottoF1 : RT @mult1formula: GP a Barcellona: prime impressioni della Red Bull Junior Academy ?? ??Vips al volante della RB18, Lawson vuole evitare e… - mult1formula : GP a Barcellona: prime impressioni della Red Bull Junior Academy ?? ??Vips al volante della RB18, Lawson vuole evi… - fisco24_info : F1: Spagna, uno-due Ferrari in FP1 con Leclerc davanti a Sainz: Per la Red Bull di Verstappen il terzo tempo - joaopaulo001 : RT @voandobaixo: E o deboche da Red Bull... #F1 #SpanishGP -

Motorsport.com - IT

Terzo a 336 millesimi il campione del mondo Max Verstappen con la, quarto a oltre 7 decimi la Mercedes di George Russell . F1, GP Spagna: subito indicazioni incoraggianti dalla Ferrari F1, ...Ci saranno anche contenuti internazionali , grazie alla collaborazione tra Samsung e Acast, come quelli di CNN ,, The Guardian e The Economist . Listen Tab sarà disponibile in Italia ... F1 | Red Bull: alleggeriti i porta mozzi e le pance Il team di Milton Keynes non ha gradito il pacchetto di aggiornamenti portato dal team inglese, che ha fatto diventare la AMR22 una RB18 'mascherata' ...La somiglianza delle nuove vetture portate dalla Aston Martin a Barcellona per il GP di Spagna di Formula 1 2022 con le Red Bull aveva insospettito ...