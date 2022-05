“E’ arrivato l’ordine per la resa”, il video annuncio del comandante Battaglione Azov (Di venerdì 20 maggio 2022) Il comandante del Battaglione Azov, il tenente colonnello Denis Prokopenko, ha diffuso un breve video dall'interno dell'acciaieria Azovstal di Mariupol in cui dichiara che la leadership militare ha "dato ordine di preservare la vita e la salute dei soldati della guarnigione e di smettere di difendere la città". Il messaggio implica che coloro che restano nell'impianto intendono lasciare la zona nel prossimo futuro e si ritiene che ci siano ancora centinaia di combattenti all'interno della struttura.video width="746" height="420" mp4="http://www.ilfogliettone.it/wp-content/uploads/2022/05/comandante-Battaglione-Azov-da-Kiev-stop-alla-difesa-di-Azovstal 20220520 video ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 20 maggio 2022) Ildel, il tenente colonnello Denis Prokopenko, ha diffuso un brevedall'interno dell'acciaieriastal di Mariupol in cui dichiara che la leadership militare ha "dato ordine di preservare la vita e la salute dei soldati della guarnigione e di smettere di difendere la città". Il messaggio implica che coloro che restano nell'impianto intendono lasciare la zona nel prossimo futuro e si ritiene che ci siano ancora centinaia di combattenti all'interno della struttura.width="746" height="420" mp4="http://www.ilfogliettone.it/wp-content/uploads/2022/05/-da-Kiev-stop-alla-difesa-di-stal 20220520...

