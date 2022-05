Draghi: ho cercato Putin per parlare di pace, ma da lui un muro (Di venerdì 20 maggio 2022) Per il premier l'Italia può dare un contributo positivo per una tregua fra Mosca e Kiev. In campo c'è un'iniziativa diplomatica italiana Leggi su tg.la7 (Di venerdì 20 maggio 2022) Per il premier l'Italia può dare un contributo positivo per una tregua fra Mosca e Kiev. In campo c'è un'iniziativa diplomatica italiana

Advertising

elimarte_x : @flayawa Pensa gli sfortunati alunni di Verona che Draghi ha cercato di catechizzare con sentenze geopolitiche. L'ha fatto davvero ?? - MarastiMattia : @marattin Qualcuno aveva cercato di avvertire che il governo Draghi questo sarebbe stato: un'accozzaglia di partiti… - ___LUKASPC___ : @bicchio56 il peggior politico dal dopoguerra in Italia: mario draghi....non eletto, mai cercato, mai voluto da nes… - astone_silvia : RT @SimoneLazzeri1: @diMartedi @ale_dibattista Dibba consiglia Draghi. Secondo me non ha coscienza di malattia. Dovrebbe parlare con uno br… - SimoneLazzeri1 : @diMartedi @ale_dibattista Dibba consiglia Draghi. Secondo me non ha coscienza di malattia. Dovrebbe parlare con un… -