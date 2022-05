Chiara Nasti risponde alle critiche dopo il party allo stadio invidiosi che non possono avere niente di simile (Di venerdì 20 maggio 2022) Chiara Nasti e Mattia Zaccagni arriva una pioggia di critiche per il loro ‘gender reveal party’ allo stadio Olimpico con cui hanno annunciato di aspettare un bambino. In molti, sui social, hanno giudicato la festa eccessiva e un po’ pacchiana. «Cafonata imbarazzante», uno dei commenti più gettonati, a cui però l’influencer ha voluto replicare direttamente Leggi su people24.myblog (Di venerdì 20 maggio 2022)e Mattia Zaccagni arriva una pioggia diper il loro ‘gender revealOlimpico con cui hanno annunciato di aspettare un bambino. In molti, sui social, hanno giudicato la festa eccessiva e un po’ pacchiana. «Cafonata imbarazzante», uno dei commenti più gettonati, a cui però l’influencer ha voluto replicare direttamente

Advertising

megumiiichaan : RT @ArySpennie13: Chiara Nasti: non siamo cafoni, siamo ricchi e ci invidiate il baby shower che non potete permettervi gnegne Ed Sheeran:… - ultyhoney : RT @ArySpennie13: Chiara Nasti: non siamo cafoni, siamo ricchi e ci invidiate il baby shower che non potete permettervi gnegne Ed Sheeran:… - nodramaheree : RT @ArySpennie13: Chiara Nasti: non siamo cafoni, siamo ricchi e ci invidiate il baby shower che non potete permettervi gnegne Ed Sheeran:… - flazia24 : RT @MartinaMadFerIt: La fonte battesimale affittata da Chiara Nasti e Mattia Zaccagni per il battesimo del loro primogenito: - ms_unprofessore : RT @MartinaMadFerIt: La fonte battesimale affittata da Chiara Nasti e Mattia Zaccagni per il battesimo del loro primogenito: -