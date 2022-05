Avellino, tutto pronto per “Antiquariando” e “La città del disco” (Di venerdì 20 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Doppio appuntamento ad Avellino per gli amanti dell’antiquariato e della musica. Nei giorni di sabato 21 e domenica 22 maggio, infatti, si svolgeranno in contemporanea gli eventi Antiquariando e La città del disco. Il primo avrà luogo a piazza Kennedy dalle 9.30 alle 21.30 e vedrà la partecipazione di 70 espositori provenienti da ogni angolo del Sud Italia per proporre oggetti di antiquariato, modernariato e vintage. Ce ne sarà davvero per tutti i gusti e per tutte le tasche: dipinti, oggetti d’epoca, libri rari, bronzi e tanto altro ancora. La città del disco, invece, andrà in scena a Villa Amendola, dalle 14.00 alle 24.00 di sabato e dalle 9.00 alle 22.00 di domenica, e vedrà la partecipazione di espositori provenienti da ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 20 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Doppio appuntamento adper gli amanti dell’antiquariato e della musica. Nei giorni di sabato 21 e domenica 22 maggio, infatti, si svolgeranno in contemporanea gli eventie Ladel. Il primo avrà luogo a piazza Kennedy dalle 9.30 alle 21.30 e vedrà la partecipazione di 70 espositori provenienti da ogni angolo del Sud Italia per proporre oggetti di antiquariato, modernariato e vintage. Ce ne sarà davvero per tutti i gusti e per tutte le tasche: dipinti, oggetti d’epoca, libri rari, bronzi e tanto altro ancora. Ladel, invece, andrà in scena a Villa Amendola, dalle 14.00 alle 24.00 di sabato e dalle 9.00 alle 22.00 di domenica, e vedrà la partecipazione di espositori provenienti da ...

