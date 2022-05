100 metri, si ribalta il podio paralimpico: a Savona Caironi vince su Sabatini (Di venerdì 20 maggio 2022) A soli sei giorni di distanza dalla gara di Roma allo Sprint Festival dello Stadio dei Marmi, il podio azzurro più famoso d’Italia di Tokyo 2020 torna a farsi vedere al recente Meeting di Savona. La prima gara della conosciuta kermesse di atletica leggera è proprio dedicata alle tre ragazze dell’atletica paralimpica, Sabatini-Caironi-Contrafatto, in una seconda sfida nei 100 T63 dopo quella della capitale che però riesce a sparigliare le carte. A cogliere la vittoria questa volta è infatti la plurititolata Martina Caironi (Fiamme Gialle), argento a Tokyo, che detronizza la compagna di club e primatista mondiale Ambra Sabatini per soli 2 centesimi di secondo. È il secondo fotofinish in pochi giorni tra le due atlete, con un botta e risposta al traguardo che in quest’occasione premia la ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 20 maggio 2022) A soli sei giorni di distanza dalla gara di Roma allo Sprint Festival dello Stadio dei Marmi, ilazzurro più famoso d’Italia di Tokyo 2020 torna a farsi vedere al recente Meeting di. La prima gara della conosciuta kermesse di atletica leggera è proprio dedicata alle tre ragazze dell’atletica paralimpica,-Contrafatto, in una seconda sfida nei 100 T63 dopo quella della capitale che però riesce a sparigliare le carte. A cogliere la vittoria questa volta è infatti la plurititolata Martina(Fiamme Gialle), argento a Tokyo, che detronizza la compagna di club e primatista mondiale Ambraper soli 2 centesimi di secondo. È il secondo fotofinish in pochi giorni tra le due atlete, con un botta e risposta al traguardo che in quest’occasione premia la ...

