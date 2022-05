Vlahovic da brividi su Prandelli: “Nemmeno mio padre lo avrebbe fatto!” (Di giovedì 19 maggio 2022) Vlahovic parole al miele verso Cesare Prandelli. L’allenatore che lo ha lanciato alla Fiorentina è una figura rimasta importantissima per l’attaccante serbo. L’ex tecnico è stato il primo a credere nell’attaccante promuovendolo dalla primavera e portandolo in prima squadra. Interrogato sulla questione il centravanti attualmente in forza alla Juventus non ha lesinato complimenti con dichiarazioni da brividi. Prandelli-Fiorentina Queste le parole: “Mi emoziona sempre, mio padre non avrebbe fatto ciò che ha fatto lui per me. Mi diceva: guarda al posto suo non avrei fatto questo. Lo ringrazio tanto, ci sentiamo spesso. Lui è stato quello di cui avevo bisogno, mi ha spinto avanti, mi ha supportato. Lo ringrazierò per tutta la vita, qualsiasi cosa per lui ci sono e ci sarò ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 19 maggio 2022)parole al miele verso Cesare. L’allenatore che lo ha lanciato alla Fiorentina è una figura rimasta importantissima per l’attaccante serbo. L’ex tecnico è stato il primo a credere nell’attaccante promuovendolo dalla primavera e portandolo in prima squadra. Interrogato sulla questione il centravanti attualmente in forza alla Juventus non ha lesinato complimenti con dichiarazioni da-Fiorentina Queste le parole: “Mi emoziona sempre, miononfatto ciò che ha fatto lui per me. Mi diceva: guarda al posto suo non avrei fatto questo. Lo ringrazio tanto, ci sentiamo spesso. Lui è stato quello di cui avevo bisogno, mi ha spinto avanti, mi ha supportato. Lo ringrazierò per tutta la vita, qualsiasi cosa per lui ci sono e ci sarò ...

