Vaiolo delle scimmie, identificato primo caso in Italia: in arrivo una task force dell’Iss (Di giovedì 19 maggio 2022) Un nuovo virus è sbarcato in Italia, si tratta del cosiddetto “Vaiolo delle scimmie” o monkeypox virus. L’infezione è stata riscontrata su un uomo rientrato dalle Isole Canarie che si è presentato al pronto soccorso dell’ospedale Umberto I di Roma. Una volta verificata la sospetta infezione, il paziente è stato trasferito allo Spallanzani. Vaiolo delle scimmie, le dichiarazioni dello Spallanzani Il virus “è stato rapidamente identificato con tecniche molecolari e dissequenziamento genico dai campioni delle lesioni cutanee. Attualmente il paziente rimane in discrete condizioni generali e sono in corso le prime indagini e il tracciamento dei contatti“. Le prime dichiarazioni rilasciate dallo Spallanzani. Secondo lo stesso ... Leggi su zon (Di giovedì 19 maggio 2022) Un nuovo virus è sbarcato in, si tratta del cosiddetto “” o monkeypox virus. L’infezione è stata riscontrata su un uomo rientrato dalle Isole Canarie che si è presentato al pronto soccorso dell’ospedale Umberto I di Roma. Una volta verificata la sospetta infezione, il paziente è stato trasferito allo Spallanzani., le dichiarazioni dello Spallanzani Il virus “è stato rapidamentecon tecniche molecolari e dissequenziamento genico dai campionilesioni cutanee. Attualmente il paziente rimane in discrete condizioni generali e sono in corso le prime indagini e il tracciamento dei contatti“. Le prime dichiarazioni rilasciate dallo Spallanzani. Secondo lo stesso ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Identificato il primo caso di vaiolo delle scimmie in Italia #ANSA - SkyTG24 : Vaiolo delle scimmie, aumentano i casi in Uk. Quali sono i sintomi della malattia - rtl1025 : ?? E' stato identificato all'ospedale #Spallanzani di #Roma il primo caso in Italia di #vaiolo delle #scimmie. Si tr… - oknosureddit : Vaiolo delle scimmie, è corsa al vaccino: la Spagna acquisterà migliaia di dosi. Ecco quali sono in commercio… - AlidatrenAdele : RT @AxlGuidato: Vaiolo delle scimmie emergenza inaspettata? Lo sapevate che esiste già un vaccino approvato...nel 2019? Indovinate chi c'è… -